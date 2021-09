Vídeo: motorista foge após atropelar mulher de 53 anos, em Rio Branco; vítima está na UTI

- Publicidade-

A Polícia Civil tenta identificar o motorista de um carro que atropelou uma mulher e fugiu sem prestar socorro.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira, 7, na Rua Joaquim Macedo, no Bairro Placas, em Rio Branco.

A vitima empurrava uma bicicleta quando foi atingido por um carro.

Osmarina da Costa do Amaral, de 53 anos, foi prensada pelo veículo na proteção da via.

Um vídeo de uma residência mostra o exato momento do acidente;

De acordo com a família a dona de casa foi encaminhada para UTI do pronto socorro.

Vídeo: