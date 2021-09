Vídeo: Motorista é encontrado morto dentro de carreta em Sena Madureira

- Publicidade-

O motorista profissional Edy Carlos Pereira Rezende, 43 anos de idade, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (7), em Sena Madureira, dentro da cabine de uma carreta.

Segundo consta, o veículo se encontrava estacionado em um posto de gasolina, próximo ao Trevo desde ontem. Pela tarde de ontem, por volta de 13:30 horas, Edy Carlos disse aos amigos que ia dormir um pouco na carreta. Hoje de manhã, ao notar a demora do mesmo, resolveram abrir a cabine e o encontraram sem vida.

As policiais Militar e Civil foram acionadas para realizar os procedimentos cabíveis. Ao que tudo indica não se tratou de homicídio. O corpo de Edy Carlos foi removido para o IML em Rio Branco para a realização do exame cadavérico. Ele não era natural do Acre.

Vídeo:

Vídeo cedido