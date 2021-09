- Publicidade-

Grupo criminoso conseguiu levar cofre em carro e roubou R$ 30 mil. Polícia recuperou cofre nessa quarta-feira (22) e conduziu dois suspeitos à delegacia. Como já tinha passado prazo do flagrante, eles foram ouvidos e liberados.

Vídeo mostra assaltantes arrancando cofre de posto de combustíveis em Rio Branco

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis de Rio Branco mostram o momento em que um grupo de criminosos arranca um cofre de dentro de uma sala. O assalto ocorreu na madrugada do último dia 6 de setembro, mas as imagens começaram a circular nesta quinta-feira (23), após a polícia conseguir recuperar o cofre.

Pelas imagens, é possível ver um morador de rua dormindo no local, em seguida, os criminosos rendem o homem e o agridem. Eles então deixam que o homem saia da sala e começam a ação para remover o cofre do local.

Grupo criminoso conseguiu levar cofre em carro e roubou R$ 30 mil

Três assaltantes entram na sala com um cabo de aço e amarram no cofre para começar a puxar. Com um carro que está do lado de fora, eles conseguem arrancar o cofre, que cai no chão. O grupo criminoso então passa a empurrar o objeto para fora da sala. Imagens do lado de fora mostram o momento em que eles colocam o cofre dentro do carro.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Leonardo Santa Bárbara, da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), o grupo conseguiu roubar uma quantia de cerca de R$ 30 mil.

O cofre foi recuperado nessa quarta-feira (22) e dois suspeitos de envolvimento no crime, que estavam em uma casa no bairro Montanhês, foram encaminhados à delegacia, entre eles um homem de 23 anos e um adolescente de 17 anos.



Polícia recuperou cofre e conduziu dois suspeitos à delegacia de Rio Branco

Como já havia passado o prazo de flagrante, os dois foram ouvidos e depois liberados. Segundo o delegado, as investigações continuam para tentar chegar na identificação de todos os envolvidos e, em seguida, na prisão do grupo.

Além do cofre recuperado, a polícia apreendeu o carro e ferramentas usadas no crime que estavam com os dois suspeitos.

“Eles amarraram o frentista, amarraram o cofre, que é muito pesado, e conseguiram levar. Nós rastreamos o cofre e conseguimos chegar até esses suspeitos e recuperar os objetos. Eles roubaram R$ 30 mil. Vamos seguir com as investigações, identificar os quadro e prendê-los o mais rápido possível”, disse o delegado.