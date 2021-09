VÍDEO: Mara Rocha  afirma que quem é contra a construção da Estrada de Pucalpa é contra o desenvolvimento do Acre

- Publicidade-

Em manifestação gravada em vídeo, a a Deputada Federal Mara Rocha se declarou favorável à construção da estrada de Pucalpa, ligando o Acre ao Peru a partir do município de Mâncio Lima, no Juruá.

A estrada já recebeu aval do ICMBio e pretende expandir a BR 364 em mais 152 quilômetros, criando um corredor direto para a cidade de Pucalpa, no Peru.

Apesar desse aval do ICMBio, algumas organizações ambientalistas reclamam que a obra irá causar prejuízos ao Parque Nacional da Serra do Divisor. Essa alegação é refutada por Mara Rocha, que faz questão de ressaltar que a obra da estrada já estava prevista quando da publicação do Decreto nº 97.839, de 1989.

Mara Rocha fez uma manifestação firme e não se furtou a defender a obra: “Diferente do que falam os falsos ambientalistas e as ONGs, a estrada de Pucalpa representa o desenvolvimento e o progresso para o Estado do Acre. Esse é um sonho antigo da população do Juruá e da população de Ucayali, no Peru. Quando o Parque Nacional da Serra do Divisor foi criado, em 1989, a construção dessa estrada já estava prevista. Ela corta apenas 22 quilômetros do parque e não atravessa nenhuma reserva indígena”, afirmou a parlamentar.

A Deputada lembrou que, atualmente, a estrada utilizada para exportação do Acre com o Peru sofre com dois problemas: A altitude e a distância. Com a nova estrada, haverá uma economia de 400 quilômetros para alcançar a Capital daquele país andino.

“O Acre é o Estado que mais tem fronteiras com o Peru. Com a construção da estrada de Pucalpa vamos reduzir em 400 quilômetros a distância com o maior mercado consumidor peruano, que é Lima, reduzindo custos com exportação. Essa estrada tornará o Acre a principal rota brasileira de exportação para o Peru e isso representa riquezas e divisas para o nosso Estado. Quem se manifesta contra a estrada de Pucalpa é contra o Estado do Acre. Quem se manifesta contra a estrada de Pucalpa, é contra o Brasil”, finalizou Mara Rocha.

Assista ao vídeo