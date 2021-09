VÍDEO: Humoristas comemoraram 7° mesversário da não instalação do tomógrafo no Hospital do Juruá.

- Publicidade-

Em fevereiro o governador Gladson Cameli entregou um tomógrafo no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Em seguida iniciou a construção da sala para a instalação do aparelho , que depois de sete meses, ainda não foi concluída. No sábado, 11, o governo anunciou por meio de Nota , que serão necessários mais 50 dias para as adequações necessárias do espaço e o funcionamento do aparelho .

A demora no funcionando do equipamento, gera revolta da população e atitudes como a de um grupo de humor, que divulgou um vídeo comemorando o 7° mesversário da não instalação do tomógrafo no Hospital do Juruá. Com direito a bolo, balão e muito humor os cruzeirenses cobram o governador Gladson Cameli. ” Meu governador cadê o instalador?”, questionam

Na Nota publicada pela Sesacre depois da publicação do vídeo , a secretaria diz que constrói no local, um complexo para realização de diagnostico por imagem e que a maioria dos materiais não são adquiridos no Acre, havendo necessidade de busca em outros estados. Afirma que houve a necessidade do redimensionamento elétrico do Hospital.

Por fim a Nota traz a afirmação, sem explicação, da existência de uma outra possibilidade da realização de tomografias , como acontece em Rio Branco.

” Outro ponto que cabe deixar explícito é o fato de não deixar a unidade e, consequentemente a população, descoberta desse tipo de exame, tanto com o tomógrafo existente na unidade quanto com o contrato, por meio de processo licitatório para cobertura da Rede estadual de saúde, tal qual é realizado nas unidades da capital” .

Veja o vídeo do mesversário da não instalação do tomógrafo no Hospital do Juruá.