VÍDEO: Grave capotamento na BR-364 deixa mulher ferida

- Publicidade-

Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar a ocorrência. A jovem motorista não apresentava sinais de embriaguez





Uma jovem de 22 anos ficou ferida após capotamento de um automóvel na tarde desta terça-feira (07) na BR-364, próximo a faculdade Faro, em Porto Velho (RO).

A motorista do carro modelo Honda Fit teve ferimentos leves e contou que seguia sentido Candeias do Jamari à Porto Velho, quando perdeu o controle da direção do veículo em uma curva.

O automóvel subiu uma calçada e capotou fora da pista. A passageira bastante lesionada foi socorrida em uma ambulância do Samu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar a ocorrência. A jovem motorista não apresentava sinais de embriaguez.

Vídeo: