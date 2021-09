Vídeo: Criança de 5 anos é atingida com tiro na cabeça; Um suspeito foi preso

- Publicidade-

AMAPÁ| Uma menina de apenas 5 anos de idade, identificada como Ana Júlia, foi assassinada na tarde da última quarta-feira (15), na Baixada Ambrósio, na Área Portuária de Santana.



Câmeras de segurança no local acabaram registrando o momento em que a menina caminha em uma ponte enquanto come um pedaço de bolo, e, acaba sendo atingida com um tiro na cabeça. Sem reação alguma, a criança cai de bruços o chão até que moradores correm pra ajudar a criança e percebem que a menina havia sido atingida por uma bala de arma de fogo na cabeça.



A 1º Delegacia de Polícia (DP) de Santana é responsável pelas investigações do caso e prendeu nesta quinta-feira (16), o suspeito de ter efetuado o disparo, identificado como Flávio Ferreira Teodósio.

Em certa parte do vídeo, é possível ver que o autor aparece na cena atrás de um poste, ele atira na direção em ao caminho em que a menina estava, após efetuar o disparo ele corre.

A menina foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto Socorro da região, mas, devido a gravidade dos ferimento ela não resistiu e veio a óbito na unidade.

A polícia investiga a origem do disparo, a suspeita é de que seria relacionada a um confronto de facções criminosas que acontece na região. A Polícia Civil investiga a motivação do caso.

