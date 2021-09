VÍDEO: Acidente grave na BR 364 deixa três feridos

- Publicidade-

De acordo com o pai de uma das vítimas, a colisão aconteceu em um trecho que está em manutenção, na altura do km 52 da Estrada de Sena.

Seu filho, o agricultor, casado e pai de três filhos, Agnaldo de Freitas Santos, 49 anos, estava a caminho de sua casa, no Bujari km 82, após um dia de trabalho, quando dois rapazes em outra motocicleta foram desviar de um buraco e bateram de frente na sua moto.

Agnaldo apesar de um machucado na cabeça e algumas escoriações pelo corpo, estava consciente e desceu da viatura caminhando com o auxílio dos socorristas.



As outras duas vítimas são: Reginaldo Nascimento da Silva, 59 anos e Lino Rodrigues de Lima, 78 anos. Ambos vinham na mesma motocicleta. E teriam sido eles a desviar do buraco e bater de fente com a motocicleta de Agnaldo.



Reginaldo foi a vítima mais grave e apresentou trauma de face e fratura nos membros inferiores (pernas).

As três vítimas foram atendidas primeiro pela ambulância que fica no Município do Bujari, sendo necessário também a presença da Ambulância 01 para atendimento de Reginaldo, a vítima com os ferimentos mais graves.

Todos foram encaminhados para o Pronto Socorro da Capital.

