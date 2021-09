Vereadores pedem afastamento do diretor do Hosmac por denúncias de assédio sexual e moral

Lene Petecão e Adailton Cruz formalizarão denúncia no MPAC e na Sesacre, com pedido de afastamento do diretor Halisson Lima. Segundo os vereadores, documento terá testemunhos e provas

- Publicidade-

Durante a sessão na Câmara Municipal, desta quinta-feira (16), a vereadora Lene Petecão (PSD) anunciou que, numa ação conjunta com o vereador Adailton Cruz (PSB), irá formalizar denúncia de assédio moral e sexual, com pedido de afastamento das funções, contra o diretor do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), Halisson Lima.

De acordo com a vereadora, o documento com testemunhos e provas, será protocolado simultaneamente no Ministério Público do Acre (MPAC) e na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). “Vamos protocolar dois documentos para pedir a investigação formal e o afastamento dele. A Dra. Paula [Mariano – secretária da Sesacre] já está consciente disso. Informamos a ela e ela ouviu também o grupo de servidores do hospital, então ela nos garantiu providências, pois ficou estarrecida com tanta consistência. Nós precisamos tomar a atitudes porque o assédio continua, a chantagem continua e há tempos os servidores nos pedem que a gente exponha o que está acontecendo. Então, primeiro ouvimos as pessoas e estávamos esperando ter provas contundentes, foi um conjunto de fatores para que a gente tomasse essa providência e nosso sentimento é que ele seja afastado.”, disse a vereadora Lene à reportagem do site A Gazeta do Acre.

As denúncias foram reveladas na Câmara Municipal pelo vereador Adailton Cruz, que é também presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre ( Sintesac), ainda no começo do mês de agosto. No uso da tribuna, ele relatou que foi procurado pelas funcionárias que se disseram vítimas de assédio moral e sexual e que “estariam ocorrendo até atos sexuais dentro da sala da direção da unidade”. Na ocasião, Cruz disse ser inadmissível a situação e prometeu providências.

Lene Petecão, que é presidente da Comissão de Mulheres da Câmara disse, da tribuna, que não é possível um servidor que deveria zelar pela saúde mental ser mantido no cargo de diretor com tantas denúncias existindo contra ele, especialmente no mês do setembro amarelo. “Como pode um hospital que cuida da saúde mental ter um possível assediador? Ele tem causado trauma nos funcionários e ele vem assediando funcionários. Cuidar da saúde mental não é isso. Os servidores não aguentam mais.”, concluiu Lene Petecão.

O outro lado

Procurada pela reportagem do site A Gazeta do Acre, a advogada Joana D’arc, que representa o diretor do Hosmac, Halisson Silva, disse que, para ela, as denúncias tem cunho politico eleitoral. “Tanto o vereador Adailton Cruz, do PSB, quanto a vereadora Lene Petecão, do PSD tem interesse em atingir o parente do governador Gladson Cameli que é candidato natural à reeleição. Tanto o PSB, quanto o PSB tem candidatos à sucessão do governador, porém não se pode admitir que servidores da saúde estadual seja massas de manobras para denegrir a questão e muito menos pessoas e autoridades.”, disse ela, esclarecendo que a mãe de Halisson é prima do pai do governador Gladson, sendo então primos.

D’arc destacou também que após tomar conhecimento da situação esteve pessoalmente no Hosmac e, segundo ela, não identificou os problemas denunciados. “Não encontrei sequer uma dessas supostas vítimas, pelo contrário, só elogios à gestão do Halisson. Identificamos outros problemas internos, situações que acontecem há anos e que agora estão aparecendo.”, assinalou.

Ainda de acordo com a advogada, provocada por ela, a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, ao tomar conhecimento formal da situação teria instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar as denúncias. “Nós entregamos um documento à dra Paula e pedimos a abertura da sindicância no hospital para que todas as situações sejam verificadas. É uma unidade de saúde e o próprio Halisson entendendo já se predispôs a se afastar do cargo para aguardas o desenrolar das averiguações.”, concluiu.