Vereadores escolhem presidente e relator da CPI dos transporte coletivo

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 14, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que visa à fiscalização do setor de transporte público de Rio Branco terá como presidente a vereadora, Michelle Melo (PDT), vice-presidente, Fábio Araújo e como relator, o vereador Adailton Cruz (PSB).

Segundo informações, os membros foram escolhidos no decorrer da sessão desta terça-feira, 14, entre os próprios membros da comissão.

A Comissão que foi instalada nesta terça-feira, 14, tem o escopo de investigar as causas dos problemas enfrentados no setor de transporte público de Rio Branco, bem como a condução do contrato de concessão firmado com as atuais empresas prestadoras de serviço.