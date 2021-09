Vereadores de Cruzeiro do Sul receberão R$ 15 mil em diárias para fazerem curso em Brasília

- Publicidade-

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul (CMCZ) pagará cerca de R$ 15 mil em diárias para os vereadores Franciney Freitas (Progressistas), presidente da Mesa Diretora, Cristiano Rodrigues, 2º secretário (MDB) e Leandro Candido (Progressistas), para participarem de um curso de capacitação em Brasília (DF). O evento começa em 28 de setembro, dia do aniversário de Cruzeiro do Sul e encerra até 1° de outubro.

A Resolução publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) não especifica o valor de cada diária, mas o ac24horas apurou que cada parlamentar ganhará 5 diárias com valor superior a R$ 900, somando cerca de R$ 5 mil para cada um.

O curso em questão será sobre o Orçamento Público Municipal na prática e discussão do Plano Plurianual pelo Legislativo, que também é ofertado via online pelo Instituto Plenum Brasil, mas os parlamentares farão de forma presencial, viajando um dia antes do começo do evento.

O presidente da Câmara, Franciney Freitas não respondeu às mensagens para falar sobre o assunto. O vereador Cristiano Rodrigues, 2° secretário da Mesa Diretora diz que para ele, será uma grande oportunidade de adquirir conhecimento.

“Para mim, que sou vereador de primeiro mandato é muito importante obter o máximo de conhecimento que eu puder nesta área do orçamento público”, salientou.

O salário dos vereadores de Cruzeiro do Sul é de mais de R$ 10 mil. Eles realizam duas sessões por semana, às terças e quintas feiras, no período noturno.

Como a Câmara Municipal não se adaptou para realizar sessões online, no ano passado, por causa da pandemia de Covid 19, os vereadores ficaram mais de 3 meses sem realizar sessões de nenhum tipo.

Com a ida ao DF, não participarão de eventos do governo e Aleac

Como estarão fora no dia do aniversário de Cruzeiro do Sul, os vereadores não vão participar das inaugurações marcadas pelo governador Gladson Cameli nem da programação que a Assembleia legislativa do Acre- ALEAC, vai desenvolver no município.

No dia 30 de setembro será realizada uma Sessão Solene em homenagem à Contribuição da Igreja Católica no Vale do Juruá. A solenidade acontecerá no Teatro dos Náuas às 10h.

Já no sábado, 2, a ALEAC realizará uma Audiência Pública para tratar da “Interligação Cruzeiro do Sul/Pucallpa”, também às 10 horas da manhã no Teatro. A Escola do Legislativo Acreano realizará nos dias 30, 01 e 02 no mesmo local Workshops sobre Processos Legislativos.