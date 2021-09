Desiludido com a política vereador tenta suicídio

- Publicidade-

Em Tarauaca, a população foi surpreendida no dia de ontem segunda-feira 13, com a noticia da tentativa de suicídio do Vereador Zé Prego (PSDB).

Bastante popular por ter sido o vereador mais bem votado (teve quase mil votos) nas ultimas eleições, Ze Prego se encontra hospitalizado com estado de saúde estável, depois que familiares o retiram da ponta de uma corda onde se debatia dependurado pelo pescoço.

De acordo com informações de familiares e amigos o político andava muito triste e deprimido. Desencantou-se com a política, pois apesar de ser um pessoa simples é bem atuante como vereador, não tinha aprovação de seus projetos e indicações. Se sentiu desconsiderado pelo seus pares e pelo poder executivo do município, especialmente pela prefeita Neia Sérgio (PDT) tentou se matar, não conseguindo graças a intervenção de familiares que o salvaram a tempo. “Ele está muito decepcionado com a politica”, disse um amigo.