Vendaval destrói barracas e impede realização de Feira da Economia Solidária no Mercado Velho

Funcionando em sistema de rodízio desde março, quando retornaram as atividades no período de pandemia, nesta sexta-feira, 24, a Feira da Economia Solidária não funcionou.

O forte vendaval, que atingiu não só a capital Rio Branco, mas também outros municípios, destruiu parte da estrutura da feira.

O local mais atingido foi a cobertura da parte do centro da feira que ficou totalmente destruída. Exato local onde ficam as mesas e cadeiras para consumo dos clientes. Foram 3 tendas de 12×12 totalmente destruídas.

Outras 15 barracas menores também foram danificadas, além de boa parte da fiação elétrica.

Os empreendedores já vinham de muitos prejuízos por conta de um esgoto, cuja manutenção tiveram que pagar do próprio bolso.

De acordo com os empreendedores, a secretaria que pode lhes auxiliar com algum tipo de ajuda é a Safra, e eles aguardam uma equipe amanhã pela manhã.

”Na verdade nós mesmos, os empreendedores, é que arcanos com os prejuízos e manutenções. Faz tempo que o poder público não nos ajuda, inclusive um esgoto que estourou aqui fomos nós que mandamos arrumar e pagamos do nosso bolso, cerca de R$900,00”, desabafou uma comerciante do local que finalizou dizendo “chamamos a Safra, mas não sabemos se vão vir. Nós sim estaremos aqui bem cedo para arrumar, pois precisamos trabalhar'”, concluiu.

A Feira funciona de segunda a segunda, movimenta a economia e ajuda ceca de 80 famílias que ali trabalham em regime de rodízio.