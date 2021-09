VEJA VÍDEO: Pai se desespera ao ver filho morto; Vítima foi assassinada com 17 tiros

- Publicidade-

MANAUS-AM | Um jovem até o momento identificado apenas como Anderson, que teria 25 anos, foi assassinado com 17 tiros pelo corpo na tarde desta quarta-feira (1º/09), no beco Brasil, na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. No local, o pai da vítima, que teve identificação preservada, entrou em desespero ao receber a notícia de que seu filho foi assassinado.

ENTENDA O CASO

De acordo com informações de testemunhas, na tarde desta quarta-feira (1º/09) foi possível ouvir barulhos dos disparos que foram efetuados contra a vítima. Moradores, ao se dirigirem até a rua, acabaram se deparando com o corpo de um homem de cor branca, trajando blusa preta, bermuda cor mostarda e cinto branco, estirado no beco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e constatou o óbito ainda no local. Autoridades competentes como Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) fizeram os trabalhos de perícia e remoção do corpo.