Veja vídeo; Advogado agride empresária em clube com socos e chutes

SÃO PAULO| Um homem identificado como Ronnie Clever Boaro, aparece em câmeras agredindo a empresária e ex-miss Tatiane Priscila Aguirre Marão, 41, dentro do Clube Náutico de Taquaritinga (SP). O homem é advogado e já foi afastado por 210 dias do quadro de sócio por cometer agressões no ano de 2018.

A advogada do clube, Mayra Bagliotti, explicou que a pena é a soma dos 30 dias de afastamento preventivo – tempo para apresentação de defesa do caso – e 180 dias por conta do julgamento pela Comissão Disciplinar do clube.

Ronnie pegou um mês de afastamento preventivo por conta das agressão. A advogado também conta que o agressor pode ser excluído da instituição por ser reincidente.

“Já foi decretada a preventiva dele, a suspensão. Ele já está suspenso. Agora, a gente vai aguardar a Comissão Disciplinar fazer a votação, mas a gente acredita que vai ser a exclusão mesmo dele do quadro de associados”, afirma.



AGRESSÃO| A vítima das agressões explicou que a confusão começou por conta de um colete salva-vidas. A empresária passava a tarde no clube com a filha, uma amiga e o filho dela, e o grupo resolveu passear de jet ski com outro amigo que estava no local.

Um amigo da Tatiane se encaminhou para pegar um colete salva-vidas com outras pessoas, e, uma mulher teria chegado onde a empresária estava e começou a xingar, pegou o colete afirmando que era dela e que não emprestaria para ninguém.

A empresária informou que o colete foi devolvido a mulher após as agressões verbais, Tatiane então se encaminhou junto ao grupo que estava para o bar do clube e quando aguardava na fila foi surpreendida com um golpe no pescoço.

Tatiane disse que perguntou o motivo daquilo durante as agressões e Ronnie respondeu que era porque ela havia ofendido a mulher dele na confusão com o colete.

A ex-miss ficou com hematomas no rosto, braços e costas. A mesma recebeu atendimento na Santa Casa e recebeu medicamentos e alta. Câmeras registraram o momento das agressões.

Vídeo: