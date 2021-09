Veja os pontos de aplicação da 1ª, 2ª e dose de reforço contra a Covid-19 em Rio Branco nesta segunda (13)

Reforço em idosos a partir de 70 anos (6 meses da 2ª dose) e imunossuprimidos (+ de 28 dias da 2ª dose)

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 725.922 doses na população até este domingo (12), último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 493.305 pessoas tomaram a primeira dose, 220.749 a segunda e 11.868 a dose única. Rio Branco aplicou 332 mil doses e Cruzeiro do Sul 98 mil.