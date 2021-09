Veja o que abre e o que fecha no feriadão da independência em Rio Branco

- Publicidade-

Os acreanos vão contar com um feriadão prolongado após o governo decretar ponto facultativo na segunda-feira (6). Com isso, o serviço público vai ter quatro dias de feriado prolongado, uma vez que domingo, dia 5 de setembro, é feriado estadual por conta do dia da Amazônia, segundo a lei nº 243/1968. E na na terça-feira (7), comemora-se a Independência do Brasil.