Veículo pega fogo no bairro Bosque, em Rio Branco

No início da tarde desta terça-feira, 14, um veículo estacionado na rua Alvorada, Bosque, pegou fogo. A ocorrência foi atendida pelo 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), juntamente com o apoio do 1° Batalhão, um total de 5 militares.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Quando a equipe chegou ao local, o carro já estava completamente consumido pelas chamas, os bombeiros as extinguiram e, em seguida, fizeram os rescaldos. Infelizmente, foi perda total do veículo. Na ação, foi utilizado aproximadamente 4mil litros de água.

Internautas enviaram um vídeo do momento em que o carro pegava fogo.

Vídeo:

.