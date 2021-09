Vazante do Rio Juruá dificulta a chegada de embarcações com mercadorias em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo

- Publicidade-

Uma das dificuldades enfrentadas nesse período do ano pelos barqueiros que fazem viagem para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo é a vazante do rio que faz com que os barcos muitas vezes encalhem e impeçam a chegada de mercadorias em seus destinos.

O dono de uma das embarcações relata a dificuldade que teve para chegar com seus produtos em Marechal Thaumaturgo. “Fiz o frete, mas eu não sabia que o rio estava tão seco assim. Coloquei oito toneladas, mas quando cheguei na comunidade Boa Vista, antes de Thaumaturgo, o barco não foi mais. Então, fretei mais dois barcos para poder chegar na cidade. Paguei 600 reais para um morador poder chegar na cidade. Com isso, não compensa porque são 60 centavos o quilo que levamos”, destacou.