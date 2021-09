VALENTÃO: Lutador de karatê é flagrado espancando ex-namorada em Porto Velho

- Publicidade-

O acusado foi preso por uma equipe da Polícia Militar

Faixa preta em karatê, o lutador de artes marciais Fábio Rodolfo S. S., 39, foi preso na terça-feira (31) após ser filmado espancando a ex-namorada de 31 anos em uma residência localizada no bairro Embratel, na capital de Rondônia.

Relatos do boletim de ocorrência afirmam que a mulher foi até a residência do ex-namorado conversar sobre o fim do relacionamento. Todavia, o homem tomado pela fúria passou a xingar a vítima e a dizer que só queria sexo com ela e nada mais.

A mulher com um aparelho celular começou a filmar a atitude do ex-namorado e ele logo partiu para a violência física.

O aparelho celular da vítima caiu ao chão, mas ainda assim continuou registrando a ação violenta do lutador de artes marciais.

A jovem conseguiu acionar a Polícia Militar e o acusado foi levado preso para a Central de Flagrantes.