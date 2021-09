Valdete Souza deve ser mantida no cargo após decisão do conselho da Codisacre

- Publicidade-

Após reunião do conselho da Codisacre, durante assembleia geral, os acionistas decidiram manter a advogada Valdete Souza no cargo de diretora administrativa e financeira do órgão gerido pelo governo do Estado.

Segundo informações de pessoas que estiveram na votação, os acionistas entederam que não há condenação alguma contra Valdente e, por isso, decidiram mantê-la no cargo.

Valdete vai responder às acusações de rachadinha no cargo. A Polícia Civil chegou a cumprir mandado de busca e apreensão na casa da advogada. Ela não compareceu à votação.

A advogado ainda não se pronunciou sobre a votação que a manteve no cargo de diretora.