Vacinação contra COVID-19 no Brasil tem 82 milhões de imunizados

- Publicidade-

A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve um avanço notável nos últimos dias. Dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa e divulgados nesta quarta-feira, 22,apontam que mais de 82 milhões de brasileiros já estão imunizados.

Ao todo, são 82.315.330 cidadãos que tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Este número equivale a 38,59% da população do Brasil. No que compete à vacinação parcial, 142.625.292 já receberam, pelo menos, a primeira dose da vacina, ou seja, 66,86%.

O Brasil já começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 há algumas semanas. A recomendação do Ministério da Saúde é para que o grupo prioritário seja atendido primeiro, porém, a faixa etária exata diverge entre uma cidade e outra.

No geral, idoso com idade a partir de 60 anos têm tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Até o momento, 0,18% da população, o correspondente a 380.807 brasileiros, já reforçaram o esquema vacinal.

No acumulado entre todas as doses oferecidas até o momento, já somam 225.321.429 doses aplicadas desde o início da campanha de vacinação.