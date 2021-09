Vacinação contra a covid-19 segue nesta terça-feira em Rio Branco

Prefeitura antecipou a segunda dose da Pfizer para 21 dias na capital acreana

A Prefeitura de Rio Branco segue com a vacinação contra a covid-19 para o público geral a partir de 12 anos nesta terça-feira (28). A vacinação acontece das 8 horas às 16 horas em diversos pontos da cidade.

Quem precisar tomar a primeira dose deverá comparecer com um documento oficial com foto e o cartão do Serviço Único de Saúde (Sus). Além disso, os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável. Já quem for receber a segunda dose precisa levar também a carteirinha de vacinação.

Primeira e segunda dose Pfizer – antecipação 21 dias

Urap Eduardo Assmar – bairro Quinze;

Urap Vila Ivonete – bairro Vila Ivonete;

Urap Roney Meireles – bairro Adalberto Sena;

Urap Ary Rodrigues – bairro 6 de Agosto;

Urap Maria Barroso – bairro Sobral;

Urap Hidalgo de Lima – bairro Palheiral;

Urap Cláudia Vitorino – bairro Taquari;

Urap Rosângela Pimentel – bairro Calafate.

Primeira e segunda dose AstraZeneca – antecipação 60 dias

Urap Cláudia Vitorino – bairro Taquari;

Urap São Francisco – bairro Vitoria;

Urap Valdeiza Valdez – bairro Santo Afonso;

Urap Bacurau – bairro Albert Sampaio;

Urap Maria Barroso – bairro Sobral;

Segunda dose CoronaVac e primeira e segunda dose AstraZeneca

Urap Eduardo Assmar – bairro Quinze;

Policlínica Barral y Barral – bairro Tangará.

Antecipação Pfizer

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (27), que antecipou a segunda dose do imunizante Pfizer, da farmacêutica BioNTech para 21 dias em Rio Branco. A vacinação da segunda dose da Pfizer estava ocorrendo após 60 dias que a pessoa tomasse a primeira dose.

Dois fatores podem ter feito a Prefeitura de Rio Branco mudar de ideia e antecipar, ainda mais, a imunização completa: a maior disponibilidade de vacinas da Pfizer no Brasil, e consequentemente no município, e o avanço da variante delta no país.