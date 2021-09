Vacinação contra a Covid-19 é suspensa em Rio Branco neste domingo (5)

A capital acreana faz uma repescagem para tentar alcançar as pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19. Segundo o portal de transparência da prefeitura do município, 311.224 pessoas já se imunizaram.

Nessa sexta (3), mais um lote de vacinas contra a Covid-19 foi enviado para o Acre pelo Ministério da Saúde para reforçar a campanha de imunização. As equipes do estado receberem um carregamento com 7.020 doses da Pfizer.

De acordo com informações do Portal de Transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 697.972 doses na população até este sábado (4), data da última atualização. Das doses, 478.688 pessoas tomaram a primeira dose, 207.547 a segunda e 11.737 a dose única. Rio Branco aplicou 318,8 mil doses e Cruzeiro do Sul 95,5 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.