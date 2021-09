Vacinação contra a Covid-19 é feita em 8 unidades de saúde neste sábado (25), em Rio Branco

A dose de reforço é aplicada em idosos acima dos 70 anos e em pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos). Já a 1ª dose está disponível para pessoas acima dos 12 anos que não se imunizarem ainda.

Já quem tomou a 1ª dose da Pfizer e da AstraZeneca há 60 dias pode buscar uma unidades de saúde e fechar o esquema vacinal com a segunda dose.

Nessa sexta (24), mais de 1,7 mil doses de vacinas foram aplicadas durante a Campanha “Vacina do Bem”, que ocorreu na Escola Estadual Frei Heitor Maria Turrini, Conjunto Habitacional Cidade do Povo, das 8h às 16h.

A ação foi realizada pelo Grupo Rede Amazônica Acre parceria com o governo do Estado, Energisa e Universidade da Amazônia (Unama).

No local, a Energisa trocou lâmpadas antigas por de LED e doou cestas básicas.

Reforço em idosos a partir de 70 anos (6 meses da 2ª dose) e imunossuprimidos (+ de 28 dias da 2ª dose)

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Maria Barroso

12 anos ou mais 1ª e 2ª dose da Pfizer e antecipação 60 dias ou +

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Maria Barroso

Urap Cláudia Vitorino

Somente antecipação 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Urap Cláudia Vitorino

Urap São Francisco

Urap Eduardo Assmar

2ª dose da CoronaVac

Urap Eduardo Assmar

Vacinação no Acre

Nesta sexta, o Acre recebeu mais um carregamento com vacinas contra a Covid-19 para continuar com a imunização da população. O governo federal encaminhou um lote com mais de 27 mil doses da AstraZeneca e Pfizer.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 7786.365 doses na população até esta sexta (24), data da última atualização. Das doses, 518.943 pessoas tomaram a primeira dose, 255.128 a segunda e 12.045 a dose única.