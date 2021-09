URGENTE: Poliana Abritta começa Fantástico às pressas com notícia urgente: “Martinho da Vila”

- Publicidade-

Na noite deste domingo (26), a Globo exibiu mais uma edição do programa Fantástico, apresentado por Poliana Abritta e Tadeu Schmid.

A atração da Globo traz várias notícias para os telespectadores, o que inclui uma morte desvendada oito anos depois e acusação de plágio envolvendo música lançada por Martinho da Vila.

“Esta noite o Fantástico vai falar de um assunto que interessa muitas famílias: o caminho certo pro diagnóstico do Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade em crianças e adolescentes. Esse é o tema do segundo episódio de Tudo Ao Mesmo Tempo, com o Dr. Drauzio Varella começou Tadeu Schmidt no Fantástico.

Poliana Abritta começa o Fantástico com Tadeu Schmidt O que uma música lançada pela cantora pop britânica Adele, em 2015, tem a ver com um samba gravado por Martinho da Vila vinte anos antes? Para o compositor da canção, Adele cometeu plágio”, prosseguiram Tadeu Schmidt e Poliana Abritta, que na sequência pautaram o assunto morte, tanto humana quanto de um animal.

“Essa noite o Fantástico vai trazer a investigação de um caso curioso no interior de São Paulo: uma professora sumiu sem deixar pistas e oito anos depois uma ossada foi achada no quintal da casa dela, trazendo à tona um crime brutal. A morte de um filhote horas depois de um voo entre Rio de São Paulo levanta uma discussão”, anunciaram.

Teve mais assuntos na atração

“Um presidente sem vacina e um constrangimento internacional. O Fantástico fez um raio-X da passagem da passagem de Jair Bolsonaro e sua comitiva por Nova Iorque essa semana para a Assembleia Geral da ONU. E no Brasil, as suspeitas de corrupção na compra de vacinas, são o tema de um novo documentário”, disseram ainda os apresentadores.