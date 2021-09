URGENTE: Peão de fazenda cai morto dentro de bar, em Rio Branco

- Publicidade-

Um homem identificado como Francisco Araújo de Lima, 56 anos, que atende pelo apelido de “Caboclinho” morreu dentro de um bar localizado no bairro Sobral, região da Baixada.

De acordo com informações , o homem é peão de fazenda e costumava frequentar o bar quando estava de folga dos trabalhos como peão. Neste fim de semana, ele praticamente passou dentro do bar consumindo bebida alcoólica e conversando com amigos. Caboclinho, era muito popular no bairro, não tinha passagem pela polícia. E, no início da tarde desta segunda-feira, 20, ele estaria bebendo, quando por volta das 14h deitou no chão do bar, e quando amigos decidiram acorda-ló perceberam que o homem estava morto.

SAMU, anda foi acionado, mas constatou o óbito e acionou o Instituto Médico Legal – IML. A causa da morte somente poderá ser declarada , após exame cadavérico.

A sobrinha de Caboclinho disse sue ela era uma pessoa muito boa e incapaz de fazer mal para alguém. ” o mal que ele faz é ora ele mesmo, pois bebia todos os dias”, relatou a sobrinha.

