Urgente: Homem de 45 anos tira a própria vida na Vila Santa Luzia em Cruzeiro do Sul

Hoje por volta das 5h da manhã do dia (16), Antônio Cardoso da Silva de 45 anos popularmente conhecido por “Nem do Bilú” tirou sua própria vida ao atirar na cabeça com uma espingarda na residência de seu pai, localizada enfrente ao posto de gasolina “Igarapé Preto II” próximo à entrada da Vila Santa Luzia.

Segundo informações de vizinhos e familiares ainda não se sabe a motivação do suicídio.

A ocorrência foi confirmada pelo Ciosp por volta de 5 horas da manhã, uma guarnição da PM, já se encontra no local, aguardando a chegada do IML.