URGENTE: Em Cruzeiro do Sul mulher é morta pelo marido com mais de dez terçadadas pelo corpo na frente dos filhos

No início da tarde desta quarta feira , 15, em Cruzeiro do Sul, Marcos de Lima Nicácio, 41 anos, matou com mais de 10 terçadadas, a esposa Kátia da Cruz Bernardo, 30 anos, na frente dos 3 filhos dela.

Ele começou a atingir a mulher dentro de casa e em seguida a arrastou pelas ruas do Bairro Nova Olinda. As perfurações foram feitas em várias partes do corpo, incluindo o rosto de Kátia. A mulher morreu no local.

Ainda não se sabe o que motivou o crime. Segundo a Polícia Marcos chegou em casa e sem motivo começou a agredir a vítima com socos e tapas na frente dos 3 filhos até consumar o feminicidio.

O criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido e entregue a Polícia Civil para lavratura de prisão em flagrante de crime de feminicídio.