URGENTE : Carreta carregada de açúcar tomba na ponte do rio Madeira

Mais uma carreta tombou em Porto Velho (RO). Na tarde desta sexta-feira (03) o veículo carregado com açúcar virou na ponte sobre o rio Madeira.



O motorista sofreu lesões leves e contou que perdeu o controle da direção do veículo ao passar por uma parte da via que está sem asfaltamento.



A carreta acabou tombando e por pouco não caiu na rua debaixo, onde a carga de açúcar foi parar.



O motorista relatou que vinha com a carga de açúcar do Estado do Mato Grosso e ia descarregar em um porto no rio Madeira.

Equipes da Polícia Militar chegaram rapidamente ao local e isolaram o perímetro para que não houvesse o saqueamento da carga.



Nos últimos dias pelo menos quatro carretas já tombaram da mesma forma na região de Porto Velho.

Vídeo: