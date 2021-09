URGENTE – AO VIVO: Caminhoneiros bloqueio BR-364 em Candeias do Jamari

- Publicidade-

Caminhoneiros, empresários e trabalhadores agrícolas, fecharam no final da tarde desta quarta-feira (8), um trecho da BR-364, em Candeias do Jamari, a 26 quilômetros de Porto Velho.

Informações apuradas pelo Rondoniaovivo, apontam que os manifestantes bloquearam a rodovia federal nos dois sentidos. Dessa forma, Porto Velho e o Estado do Acre ficam isolados do restante do país, por via terrestre.

Segundo os manifestantes, caminhões e carretas com produtos perecíveis não poderam passar pelo bloqueio. Carros particulares e vecíulos de emergência poderão seguir destino.

A manifestação dos caminhoneiros acontece em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Carros de luxo e maquinários agrícolas também participam do ato.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), negou mais cedo, o fechamento da BR-364 no município vizinho a Porto Velho, entretanto, os manifestantes agiram mesmo assim.

Informações extraoficiais apontam que no Sul do Estado, em Vilhena, manifestantes também teriam fechado a rodovia federal. A PRF não confirmou esta informação.

Até às 16h30 de hoje, oito estados já registravam fechamento de rodovias federais. São eles: Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul.

Vídeo: