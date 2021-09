- Publicidade-

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre – SINDEPAC, também afirmou à imprensa que o estoque não vai durar 72 horas, em meio ao bloqueio da BR-364, em Rondônia, ocasionado por um grupo de caminhoneiros em favor do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Segundo os gerentes de postos, a gasolina vai faltar. “Os postos de combustíveis no Acre podem sofrer desabastecimento”, comentou um funcionário.