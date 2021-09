Unidade de saúde registra mais de 100 casos de diarreia por dia e Cruzeiro do Sul fica em alerta máximo

- Publicidade-

Saúde diz que casos aumentaram na cidade e investiga o que pode estar causando. Na UPA, 80% dos casos registrados é de diarreia e vômito.

Cruzeiro do Sul vem registrando nas últimas semanas um aumento no número de casos de pessoas com diarreia. Na unidade de pronto-atendimento da cidade (UPA), atualmente 80% dos atendimentos são de pessoas com diarreia e vômito. Nas últimas duas semanas, a unidade registrou uma média diária de 115 pessoas atendidas com o problema.

“Já é observado um aumento bem significativo da procura desses pacientes com diarreia, vômito e é importante que procure sempre uma unidade básica de saúde ou a UPA para que tenha esse atendimento e orientação médica”, orienta a gerente de assistência à saúde da UPA, Elane Furtado.

Diante do número de casos, o município entrou em situação de alerta máximo. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da cidade, Rafaela Oliveira, diz que os casos têm preocupado a Saúde municipal.

“Estamos vivenciado um período que é de alerta com aumento dos casos de diarreia, que vem subindo desde a semana 29, estamos na 35 epidemiológica, sendo que na 32 tivemos um aumento significativo do número de casos, na 33 tivemos uma diminuída, mas continuamos subindo e isso coloca o município em alerta máximo para os casos de diarreia”, destaca.

Para tentar conter o avanço da doença, todas as unidades básicas de saúde estão com uma programação voltada para o tema. Palestras levando informações referentes aos cuidados e prevenção estão sendo feitas nas unidades.

Iria Matos, coordenador de unidade básica de saúde, diz que tem dado orientações para que as pessoas evitem desenvolver o problema.

“A secretaria já está tomando as devidas providências; colhendo amostra de água para ver se é virose ou se é período sazonal com casos mais elevados. Estamos tomando a devida providência e conscientizando nosso usuário da atenção básica, hidratar as crianças, uso do soro caseiro para que hidratem as crianças”, destaca.

A médica Carina Herculano diz que a situação precisa ser vista com muita atenção, porque os sintomas acabam causando uma desidratação rápida.

“Realmente nosso município está em alerta máximo devido ao surto de virose. Ela é muito preocupante para crianças e idosos porque vem acompanhada de náuseas, vômitos e diarreia, o que causa uma desidratação rápido. Por isso, sempre falo que quando começam os sintomas, é preciso iniciar a hidratação. Para prevenir tem várias maneiras, como lavar as mãos toda vez que for ingerir as mãos, lavar frutas e verduras para poder ingerir. E cuidado com a água também, que deve ser potável.