Um em cada sete estudantes acreanos de 13 a 17 anos já sofreu violência sexual, aponta IBGE

Conforme os dados, um em cada sete alunos do estado foram tocados, manipulados ou beijados contra a própria vontade, ou tiveram partes do corpo expostas sem autorização.

Os casos de abuso sexual foram bem mais frequentes entre as meninas, com um percentual de 19,4% do total de entrevistadas. Essa taxa é quase duas vezes maior do que a observada entre os meninos (10,8%).

Por meio de amostragem populacional, o órgão distribuiu questionários a jovens do 7º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio, com garantia de anonimato nas respostas.

O IBGE estimou em 62.196 o número de estudantes de 13 a 17 anos frequentando a escola no Acre. Desse total, 59.318 são de escolas públicas e 2.878 de escolas privadas.