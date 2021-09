ULTRAPASSAGEM: Motorista morre após colisão frontal com caminhão na BR-364

- Publicidade-

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 13 horas desta sexta-feira, 17, na BR 364, entre as cidades de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste.

O acidente envolveu um veiculo Chevrolet/Classic e um caminhão, a colisão teria ocorrido de forma frontal durante uma ultrapassagem malsucedida nas proximidades da “balança” de Ouro Preto, o caminhão baú tombou as margens da rodovia.

O motorista do Classic morreu na hora, uma mulher que estava de carona no Classic e o motorista do caminhão ficaram feridos.