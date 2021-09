UE lista distúrbio nervoso raro como possível efeito colateral da vacina AstraZeneca COVID-19

- Publicidade-

O regulador de medicamentos da Europa acrescentou um distúrbio extremamente raro que danifica os nervos, a síndrome de Guillain-Barré, como um possível efeito colateral da vacina COVID-19 da AstraZeneca (AZN.L) , segundo as atualizações regulares de segurança do watchdog em Quarta-feira.

A Agência Europeia de Medicamentos disse que uma relação causal entre o GBS e a injeção da AstraZeneca, conhecida como Vaxzevria, era “pelo menos uma possibilidade razoável” depois que 833 casos de GBS foram relatados em 592 milhões de doses da vacina dada em todo o mundo até 31 de julho.

A EMA classificou o efeito colateral como “muito raro”, a menor frequência da categoria de efeito colateral que possui, e enfatizou que os benefícios da injeção superam os riscos.

A US Food and Drug Administration acrescentou um alerta sobre a síndrome de Guillain-Barré como um possível efeito colateral da injeção da Johnson & Johnson (JNJ.N) . Ambas as vacinas usam tecnologia de vetor viral e também foram associadas a coágulos sanguíneos raros. consulte Mais informação

A EMA também identificou alguns outros efeitos colaterais menos graves das vacinas da Johnson & Johnson (JNJ.N) , Moderna e da injeção da AstraZeneca.