Triplo homicídio com sequestro em Manaus: uma mulher e uma criança seguem desaparecidas

Manaus – AM | Seguem desaparecidas uma criança de dois anos e uma mulher conhecida pelo apelido de “Barbie”. Elas foram sequestradas de um kitnet que fica na rua 25 (antiga Santa Aurélia), no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus logo após 4 homens chegaram em um carro modelo Onix, cor branca, placa não identificada, matarem um adolescente de 17 anos identificado no Instituto Médico Legal (IML) como Thiago da Costa Santos e Vitor Patrick Frota Maia, de 21 anos.

A criança seria filha de uma outra mulher conhecida pelo apelido de “Pérola” e identificada como Andresa Santos da Silva, 20 anos, que também foi sequestrada, amordaçada e morta com vários tiros na região do pescoço e cabeça na rua 50, bairro Novo Aleixo, também na zona norte da cidade.



De acordo com moradores, um “olheiro” em uma moto já havia passado pelo kitnete antes da chegada dos assassinos e perguntado se haveria apartamento para alugar. As vítimas haviam alugado um desses apartamentos há menos de um mês e costumavam trancar o portão, chegando a irritar outros moradores que tinham dificuldade de acessar o conjunto de kitnetes.

Por volta das 20h desta sexta-feira (24), o adolescente Thiago, Vitor Patrick, “Perola” e “Barbie”, além da criança de 2 anos, estavam no quintal e quando viram a chegada dos assassinos correram para dentro do apartamento, porém lá foram mortos. Foi quando as duas mulheres e a criança foram levadas no carro e uma delas, também foi morta no Novo Aleixo.

No Instituto Médico Legal (IML) a mãe do adolescente morto disse que a mulher que tambem foi morta seria companheira do adolescente e que estaria grávida, o IML não confirmou essa informação.