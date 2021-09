Trio foi preso cinco tipos de entorpecente na Vila Betel

- Publicidade-

Os polícias do 1° Batalhão já faziam incursões nas proximidades, no início da noite desta quinta-feira, 2, quando uma denúncia anônima confirmou o local exato do tráfico de drogas na Invasão da Vila Betel.

Na casa foram detidas três pessoas, sendo uma mulher, a única a ter passagem pela polícia por tráfico de drogas. Dos dois homens, um já teve passagem pela pousada quando aínda era menor.

No interior da residência, os policiais encontraram uma quantidade de entorpecente, mas solicitaram o auxílio do CPcães, onde a cadela K9 Safira localizou mais material entorpecente no quintal.

Ao todo, foram apreendidos: 735 pacotes de Skank, 121 trouxinhas de cocaína,180 tabletes de maconha, 580g de oxidado e sete pacotes de merla.