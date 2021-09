Três pessoas morrem e dezenas ficam feridas após trem descarrilar nos EUA

- Publicidade-

Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um trem descarrilou no sábado no estado americano de Montana , onde os serviços de resgate trabalhavam para retirar os passageiros e funcionários a bordo. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Cerca de 141 passageiros e 16 tripulantes viajavam de Chicago para a costa do Pacífico quando oito dos 10 vagões saíram dos trilhos por volta das 16h (19h de Brasília). O trem “Empire Builder”, operado pela estatal Amtrak, descarrilou em uma área remota perto de Joplin, uma cidade de cerca de 200 habitantes perto da fronteira com o Canadá.

A rede ferroviária dos EUA sofre de falta de financiamento crônica e, às vezes, ocorrem acidentes fatais. Em 2018, duas pessoas morreram na Carolina do Sul quando um trem da Amtrak que circulava em trilhos errados colidiu com um trem de carga parado, em um acidente posteriormente atribuído a omissões de segurança.

Um ano antes, um trem de passageiros da Amtrak que viajava pela primeira vez por uma nova rota descarrilou no estado de Washington, causando a morte de ao menos três pessoas quando os vagões caíram de uma ponte sobre uma estrada.