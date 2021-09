- Publicidade-

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 02, há três pacientes internados na Clínica Covid, desses dois são de Cruzeiro do Sul. Apenas um, está na UTI Covid de Cruzeiro do Sul, o mesmo se encontra intubado.

Há um total de quatro pacientes internados.

Nenhuma alta e nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas.