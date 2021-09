Três a cada dez PMs pretendem ir a atos a favor de Bolsonaro, diz pesquisa

- Publicidade-

Uma pesquisa do Instituto Atlas Intelligence mostra que 30% dos policiais militares entrevistados pretendem ir “com certeza” aos protestos desta terça-feira (7) a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal (STF). É o que aponta um levantamento divulgado pelo jornal O Globo.

Segundo a publicação, o instituto chegou à conclusão após analisar respostas de 3.146 pessoas (511 deles se declararam policiais militares, civis e federais), que preencheram um questionário online entre 30 de agosto e o último sábado. Os pesquisadores separaram as respostas dadas por agentes daquelas da população em geral.

Em relação à presença nos atos, 44% dos policiais militares disseram que não pretendem ir às manifestações; 15% afirmaram que provavelmente não irão; 5% que “talvez” participarão e outros 6% não souberam responder.

Quando a mesma pergunta foi feita à população em geral, com outras profissões, 18% responderam que vão às ruas apoiar Bolsonaro com certeza e 47% disseram que não pretendem participar do ato.

Os regulamentos da corporação proíbem a participação de agentes da ativa em atos políticos.

Na Bahia, as Corregedorias das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, prometem autuar servidores que participarem de manifestações antidemocráticas no Sete de Setembro. A determinação é do secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, e foi enviada aos comandos das corporações na tarde do último sábado (4).