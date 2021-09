Trator esmaga cabine de caminhão em Assis Brasil

- Publicidade-

O 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Epitaciolândia foi acionado na noite desta quinta-feira, 2, para atender uma ocorrência envolvendo uma pá carregadeira e um caminhão, em Assis Brasil.

De acordo com a equipe do Batalhão, haviam duas pessoas presas na cabine de um caminhão prancha, que fazia o transporte de um trator. Em um certo a pá carregadeira deslizou para cima da cabine deixando o motorista e um passageiro preso às ferragens.

Ainda de acordo com a equipe do CBMAC, pessoas que passavam pelo local pararam para ajudar as vítimas. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas presas as ferragens.

Até o momento, não foi informado o estado de saúde nem os nomes das pessoas envolvidas nesse acidente. Mais informações a qualquer momento.