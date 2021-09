TRAIÇÃO: Marido encontra mulher com outro dentro de casa e ainda leva surra do suposto amante

- Publicidade-

Antes de fugir do local, o acusado ainda danificou o carro da vítima com pedradas



Foto: ILUSTRATIVA

Um homem de 41 anos foi agredido pelo suporto amante da mulher na manhã desta segunda-feira (20) em uma residência que fica localizada no bairro Caladinho, região Sul de Porto Velho (RO).

O homem disse que ao chegar em casa mais cedo se deparou com a esposa e o acusado dentro do imóvel. A vítima enciumada e revoltada com a situação foi tomar satisfação, mas acabou sendo atacada.

O suposto amante agrediu o homem com socos no rosto e armado com uma faca ainda ameaçou matá-lo. Antes de fugir do local, o acusado ainda danificou o carro da vítima com pedradas.

Policiais militares foram chamados, mas não conseguiu encontrar o autor do crime. A vítima não necessitou de atendimento médico.