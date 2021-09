TRAGÉDIA NA BR-364 – Dois mortos e feridos após carro cair de ponte

- Publicidade-

Dois homens morreram e duas mulheres ficaram feridas durante um acidente de trânsito que aconteceu neste fim de semana em Itapuã do Oeste (RO). As quatro vítimas transitavam em um carro em direção à capital Porto Velho, quando o veículo caiu no rio Crespo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle da direção enquanto atravessava uma ponte sobre o rio, na BR-364. O veículo bateu na proteção da ponte e despencou.

As duas passageiras foram socorridas por outros condutores que passavam pelo local, mas o motorista foi socorrido sem vida. Com relação ao quarto passageiro, o corpo dele foi encontrado no dia seguinte.

As sobreviventes foram resgatas até um hospital de Porto Velho para receberem atendimentos médicos.