Tráfico de drogas: Polícia Militar estoura boca de fumo no Loteamento Farhat

Após uma denuncia anônima dando conta do lugar exato de onde estaria ocorrendo o tráfico de entorpecente no Loteamento Farhat, região do Segundo Distrito da Capital Rio Branco, os policiais do 2°Batalhão,que já investigava a movimentação no local, prenderam um traficante e apreenderam material entorpecente no início da noite desta quinta-feira, 9.

O indivíduo ao perceber a chegada dos policiais tentou correr, mas acabou sendo contido pela polícia.

No interior da residência a polícia apreendeu 40 trouxinhas de Skank, 17 papelotes de cocaína e 13 trouxinhas oxidado de cocaína (pedra de crack).

Além da droga, os policiais do 2°Batalhão ainda apreendeu uma balança de previsão e material para embalar a droga.

Na residência também foi apreendida uma arma de fogo artesanal e mais três munições calibre 38 e uma pequena quantidade de em dinheiro.



Segundo a PM, o homem é ex presidiário e saiu há pouco mais de uma semana do sistema prisional.