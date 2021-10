Traficantes são presos com mais de 100 trouxinhas de cocaína no Beco do Cosmo

- Publicidade-

Durante uma incursão a pé, os Policiais do 1° Batalhão, entraram no Beco do Cosmo, no bairro Betel, na tarde desta quinta-feira, 30.

De imediato, os policiais avistaram três indivíduos em atitude suspeita que tentaram fugir ao receberem voz prisão.

A polícia se mobilizou e conseguiu cercar os três. Durante a revista pessoal, foi encontrado material entorpecente com os rapazes que receberam voz de prisão imediatamente.

Dois são maiores, sendo que um deles já tem passagem pelo sistema, e o outro é menor.

Em poder dos indivíduos a polícia encontrou 112 trouxinhas de cocaína e R$53 em dinheiro.

Os três homens e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, onde serão tomadas as devidas providências ao caso.