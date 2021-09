Traficante se esconde em matagal mas é preso pela Polícia

- Publicidade-

O Jovem Paulo Henrique Silva de Almeida, 18 anos, foi preso pelos policiais da Força Tática do 1• Batalhão, na noite desta sexta-feira, 10.

Após uma denúncia anônima de que um indivíduo estava traficando nas medicações da Rua Mulungu, Mocinha Magalhães, os Policiais ao realizar uma ronda no local, avistaram um homem com as características da denúncia. Ele estava em um matagal e tentou escapar, porém foi capturado pelos homens da Força Tática do 1° Batalhão.

Com ele, a polícia encontrou 16 tabletes de maconha e 6 trouxinhas de cocaína.

Paulo Henrique apesar de ter apenas 18 anos, já tem passagem pela polícia exatamente por tráfico de drogas.

Preso em Flagrante, o rapaz agora está a disposição da justiça.