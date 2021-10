Tocaia: Homem leva tiro de espingarda enquanto foi comprar leite

- Publicidade-

O jovem Eder Souza de Oliveira, 24 anos levou um tiro de espingarda quando ia comprar leite, antes de retornar pra casa, na noite desta quinta-feira, 30.

Morador do km 55 da Transacreana, entrando mais 30 km de ramal, Eder tinha saído do trabalho, foi comprar leite e ia pra casa montado em um cavalo, quando foi vítima de uma tocaia.

O autor do disparo estava escondido atrás de uma árvore quando a vítima passou. Foi quando o atirador saiu do esconderijo e efetuou o disparo.

No susto, Eder ainda tentou se defender levantando a mão, o que fez com que o tiro acertasse sua mão e tórax.

A esposa da vítima não quis gravar entrevista, mas disse que o rapaz é trabalhador e não tem inimigos.

Eder foi rapidamente colocado em um veículo particular que posteriormente foi interceptado pela ambulância 01do SAMU no km 14 da Transacreana e encaminhado para emergência do Pronto Socorro.

O Médico do SAMU, Dr Mário Jorge falou em entrevista sobre o estado clínico da vítima.

