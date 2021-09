Terremoto no Equador pôde ser sentido no Acre e Amazonas

- Publicidade-

Um terremoto de magnitude 7,5 foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na madrugada desta sexta-feira (22), no Equador e pôde ser sentido no Acre e Amazonas, conforme relato de moradores.

No Acre, os moradores de Cruzeiro do Sul relatavam através do grupos de Whatsapp, que sentiram o tremor, e nos municípios de Atalaia do Norte e Tabatinga, no Amazonas, também houve relatos de pessoas através das redes sociais.

Ainda de acordo com o USGS, o epicentro do terremoto foi perto da fronteira com o Peru, e teve 132 km de profundidade.Através do twitter, o presidente do Equador, Lenín Moreno informou que não houve grand

es danos, mas o tremor foi sentido em todo o país.