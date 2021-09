Tentando se livrar da energia cara, homem morre eletrocutado ao fazer ligação clandestina

- Publicidade-

Souza Filho



O trabalhador braçal Feliciano Pereira de Oliveira 23, foi atender o pedido de um vizinho para fazer uma ligação clandestina, na rede de luz. Sofreu uma descarga elétrica, caindo de uma altura aproximada de 7 metros. Bateu com a cabeça na calçada e morreu, antes que pudesse receber assistência médica do Samu.

O acidente aconteceu na noite de sábado 4, na rua Ilha Bela, no Conjunto Residencial Aroeira, no bairro Calafate, em Rio Branco.

Dezenas de vizinhos testemunharam o acidente, e chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que nada pode fazer, já que ficou constatado que a vítima estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto médico Legal. A Policia Civil vai instigar caso.